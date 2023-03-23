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Сегодня, 16:04

Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и в Италии прошло

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, усомнился в возвращении нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России и в чемпионат Италии по футболу.

«Кокорин без сомнения хороший игрок. Однако, я считаю, что его время в сборной России и в Италии прошло. Не удивляет ли меня «возвращение» футболиста после застоя в Италии? Может быть, в Италии был не его футбол. Такое бывает. На Кипре он нашел себя», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Нынешний сезон 32-летний форвард проводит на правах аренды в «Арисе», куда россиянин перешел на старте сезона из «Фиорентины». За кипрский клуб Кокорин сыграл в 23 матчах, забил 11 голов и отметился пятью результативными передачами. Соглашение нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-vremya-kokorina-v-sbornoi-rossii-i-v-italii-proshlo-237683/
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Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Франко Камоцци
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