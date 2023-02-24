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Сегодня, 22:58

Канчельскис назвал Черчесова самым успешным российским тренером в Европе

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал успехи главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Ранее стало известно, что венгерская команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».

Кубок Лиги Европы. Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы: «Ференцварош» сыграет против «Байера», «Спортинг» — с «Арсеналом»

«Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы. Все знают, что даже русский тренер может давать результат и стабильность. Поздравляю его клуб с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Желаю только удачи в дальнейших матчах.

В России есть тренеры, которые тоже способны тренировать клубы уровня «Ференцвароша», как это делает Черчесов. Но они хорошо трудоустроены в РПЛ и сборной, поэтому дергаться смысла нет. Можно ли назвать Черчесова самым успешным российским тренером в Европе? Думаю, да. Потому что остальные ничего не выигрывали и практически не тренировали", — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, а ответные — 16 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-cherchesov-samy-j-uspeshny-j-rossijskij-trener-v-evrope/
Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Футбол
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