Канчельскис назвал Черчесова самым успешным российским тренером в Европе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал успехи главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Ранее стало известно, что венгерская команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».

«Черчесов добивается успеха за рубежом — это заслуживает отдельной похвалы. Все знают, что даже русский тренер может давать результат и стабильность. Поздравляю его клуб с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Желаю только удачи в дальнейших матчах.

В России есть тренеры, которые тоже способны тренировать клубы уровня «Ференцвароша», как это делает Черчесов. Но они хорошо трудоустроены в РПЛ и сборной, поэтому дергаться смысла нет. Можно ли назвать Черчесова самым успешным российским тренером в Европе? Думаю, да. Потому что остальные ничего не выигрывали и практически не тренировали", — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, а ответные — 16 марта.