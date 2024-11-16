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Сегодня, 04:58

Канчельскис назвал катастрофой результаты работы Черчесова в сборной Казахстана

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана. Национальная команда страны не одержала ни одной победы в пяти матчах под руководством 61-летнего россиянина.

«Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Здесь у Черчесова не пошло, не его команда, чисто не его команда. По нему принимать решение будет Казахстанская федерация», — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

14 ноября сборная Казахстана дома уступила Австрии (0:2) в матче 5-го тура лиги В Лиги Наций и досрочно вылетела в лигу C, это поражение стало для казахов 4-м за время работы с Черчесовым.

17 ноября национальную команду Казахстана ожидает встреча на выезде с Норвегией.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

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