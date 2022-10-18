Канчельскис назвал журналистской выдумкой его слова о том, что уровень Кокорина — ФНЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал фейком свою новость об игре российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Я не говорил, что уровень Кокорина — ФНЛ. Так написали журналисты. Это их выдумка. Надо было вынести что-то в заголовок, я такого не говорил. Говорил про деньги, да. Если надо — сейчас скажу, что его уровень ФНЛ. Но тогда я этого не говорил», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис в интервью «РБ Спорт» раскритиковал 31-летнего российского футболиста, также заявив, что форвард «профукал карьеру из-за денег».

Позже в соцсетях Кокорин отреагировал на высказывание Канчельскиса.