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Сегодня, 16:45

Канчельскис ответил на вопрос о возможном назначении Черчесова в «Тобол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис высказался о возможности пригласить в клуб экс-тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

— Хотели бы видеть Черчесова в «Тоболе»?

— Тут уже нужно спрашивать у наших акционеров, ха-ха. Передам им эту информацию. Но у нас команда полностью уже готова к сезону. У нас другие задачи, и мы начали подготовку. Если что-то менять, то не сейчас, — цитирует Канчельскиса Sport24.

19 июля «Ференцварош» объявил об увольнении Черчесова с поста главного тренера клуба после вылета от фарерского «Клаксвика» (0:0; 0:3) в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Тобол
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