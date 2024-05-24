Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:11

Канчельскис планирует попасть с «Мурас Юнайтед» в тройку сильнейших чемпионата Киргизии

Telegram Дзен

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, какую задачу ставит для команды в чемпионате Киргизии.

«Задачи поставлены самые высокие, но, естественно, нужно учитывать, что команда молодая, только второй год. Для себя ставим задачу-максимум быть в тройке и выступить не хуже, чем в прошлом году. Но здесь тоже есть команды с большим количеством легионеров. Очень интересно, игры идут подряд, чередуются чемпионат и кубок. Все очень интересно, посмотрим», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
Футбол
Обсудить
Читайте также
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Адвокат рассказала о наказании для дачников за выращивание ипомеи трехцветной
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Воспитанник «Зенита» признан лучшим игроком чемпионата Болгарии U17