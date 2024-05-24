Канчельскис планирует попасть с «Мурас Юнайтед» в тройку сильнейших чемпионата Киргизии

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, какую задачу ставит для команды в чемпионате Киргизии.

«Задачи поставлены самые высокие, но, естественно, нужно учитывать, что команда молодая, только второй год. Для себя ставим задачу-максимум быть в тройке и выступить не хуже, чем в прошлом году. Но здесь тоже есть команды с большим количеством легионеров. Очень интересно, игры идут подряд, чередуются чемпионат и кубок. Все очень интересно, посмотрим», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.