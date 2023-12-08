Канчельскис подтвердил информацию о переговорах с «Мурас Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Мурас Юнайтед» из Киргизии.

«Мы находимся на стадии переговоров. Давайте дождемся финального аккорда. Пока просто ведем разговор. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее специалист занимал пост генерального директора «Тобола». Канчельскис был назначен на должность в июле 2023 года и покинул клуб в ноябре.

В сезоне-2023 команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В ноябре «Тобол» выиграл Кубок страны и получил путевку в Лигу Европы.