Канчельскис — о возможном назначении в «Тобол»: «Какая должность? Хочу поиграть правым полузащитником»



Российский специалист Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что может занять руководящую должность в «Тоболе».

«Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами. В том числе, и с «Тоболом». Придет время и все узнаете. Торопиться не надо. Какую должность рассматриваю в «Тоболе»? Хочу поиграть правым полузащитником. Вот и веду с ними переговоры», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее сообщалось, что новые инвесторы «Тобола» планируют сменить руководство клуба и назначить новым директором Канчельскиса.

Будучи футболистом, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Эвертон», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн», «Крылья Советов» и другие команды. После завершения карьеры игрока он тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу», «Солярис» и «Навбахор».