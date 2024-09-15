Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:53

Канчельскис: «Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. В конце месяца поеду в Европу для обсуждения деталей»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский специалист Андрей Канчельскис рассказал, что ведет переговоры с одним из европейских клубов.

«Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. Общаемся, ведется работа, но до конкретики недалеко. В конце месяца я уже поеду в Европу для обсуждения всех деталей. Клуб не назову, но скажу сразу — есть возможность работать в европейском чемпионате», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был киргизский «Мурас Юнайтед», который он возглавлял с декабря 2023 года по июнь 2024-го.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя