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Сегодня, 17:43

Канчельскис заявил, что по результатам Тедеско не достиг уровня главного тренера сборной Бельгии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Не совсем понял, почему сборная Бельгии рассталась с Мартинесом — они довольно неплохо играли под его руководством. Роберто проделал хорошую работу. Возможно, ему нужно было дать больше времени. Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере по результатам. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Срок контракта 37-летнего специалиста рассчитан до окончания ближайшего чемпионата Европы — до 31 июля 2024 года. Последним местом работы Доменико Тедеско был немецкий «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Ранее немецкий тренер работал в «Спартаке» — с 2019 по 2021 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-po-rezul-tatam-tedesko-ne-dostig-urovnya-glavnogo-trenera-sbornoj-bel-gii/
Андрей Канчельскис
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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