Капелло назвал Кокорина одним из лучших футболистов России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

32-летний Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.