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Сегодня, 11:00

Капелло назвал Кокорина одним из лучших футболистов России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — очень хороший игрок, один из лучших футболистов России», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

32-летний Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-kokorin-ochen-horoshij-igrok-odin-iz-luchshih-futbolistov-rossii/
Александр Кокорин
Фабио Капелло
Футбол
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