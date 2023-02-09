Капитан «Арсенала» Эдегор: «В «Витессе» я вырос как игрок. Слуцкий был потрясающим тренером»

Капитан «Арсенала», полузащитник Мартин Эдегор поделился воспоминаниями о своих выступлениях за нидерландские «Херенвен» и «Витесс».

«Честно говоря, для меня это был фантастический опыт, — цитирует The Player's Tribune Эдегора. — Мне приходилось регулярно играть на уровне первой команды, именно это мне было нужно. Я многим обязан «Херенвену», где я стал лучше как личность, и «Витессу», где я вырос как игрок.

В «Херенвене» я получил водительские права, научился быть самостоятельным и брать на себя ответственность. Потом в «Витессе» я познакомился с главным тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в мои способности, не требуя от меня чудес. Он помог мне улучшить понимание игры и работу в команде».

Эдегор выступал за нидерландский «Витесс» в сезоне-2018/19. В это время клуб возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий, который привел команду к пятому месту в национальном чемпионате.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В ныненшнем сезоне 24-летний норвежец провел за «канониров» 26 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.