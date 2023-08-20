Капитан «Селтика» Макгрегор: «Единственный способ стать лучше — держаться вместе»

Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор прокомментировал поражение от команды «Килмарнок» в Кубке лиги (0:1).

«Это нелегко. Приходя сюда, вы должны бороться и найти способ выиграть игру, найти подходящий момент для этого, чего мы не сделали. Нам не хватило качества, так что это разочаровывает. Но мы должны извлечь из этого уроки. Важно, чтобы все держались вместе. Мы будем искать решения, разбирать проблемы, которые возникают на поле. Единственный способ стать лучше — держаться вместе», — заявил футболист.

26 августа команда проведет домашний матч против «Сент-Джонстона» в рамках первой фазы 3-го тура шотландского премьершипа.