«Карабах» заинтересован в услугах голкипера загребского «Динамо» Невистича

Азербайджанский «Карабах» находится в поисках нового вратаря на следующий сезон, сообщает Legalbet.

По информации источника, в шорт-листе команды присутствует Иван Невистич из «Динамо» Загреб. Отмечается, что за 25-летним вратарем «Карабах» наблюдал еще до прихода российского голкипера Андрея Лунева. 32-летний россиянин выступает за клуб из Агдама с 2023 года.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Невистича составляет 850 тысяч евро.

В этом сезоне «Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, набрав 72 очка за 29 туров.