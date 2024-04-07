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Сегодня, 11:18

«Карабах» заинтересован в услугах голкипера загребского «Динамо» Невистича

Алина Савинова
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Азербайджанский «Карабах» находится в поисках нового вратаря на следующий сезон, сообщает Legalbet.

По информации источника, в шорт-листе команды присутствует Иван Невистич из «Динамо» Загреб. Отмечается, что за 25-летним вратарем «Карабах» наблюдал еще до прихода российского голкипера Андрея Лунева. 32-летний россиянин выступает за клуб из Агдама с 2023 года.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Невистича составляет 850 тысяч евро.

В этом сезоне «Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, набрав 72 очка за 29 туров.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Загреб)
ФК Карабах
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