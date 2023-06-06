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Сегодня, 22:40

Бензема — о подписании контракта с «Аль-Иттихадом»: «Пришло время для нового вызова»

Ана Горшкова
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото ФК «Аль-Иттихад»
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Нападающий Карим Бензема прокомментировал подписание контракта с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии.

«Это хорошая лига, и здесь много хороших игроков. Криштиану Роналду уже тут играет, друг, который показывает, что Саудовская Аравия начинает прогрессировать в своем уровне. Мне посчастливилось добиться удивительных вещей в своей карьере и достичь всего, чего я мог, в Испании и Европе. Сейчас я чувствую, что пришло время для нового вызова и проекта», — приводит слова бензема ВВС.

Контракт «Аль-Иттихада» с 35-летним французским футболистом рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, форвард будет получать 200 миллионов евро в год, включая коммерческие сделки.

Источник: ВВС
Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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