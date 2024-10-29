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Сегодня, 00:11

Карло Анчелотти признан лучшим тренером по итогам сезона-2023/24

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал обладателем трофея имени Йохана Кройфа по итогам сезона-2023/24.

Награду вручают лучшему тренеру по итогам года. Анчелотти был объявлен победителем во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже в театре «Шатле».

Анчелотти и другие представители «Реала» не приехали на церемонию награждения.

В сезоне-2023/24 Анчелотти выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Помимо Анчелотти, на награду претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

У женщин лучшим тренером года была признана главный тренер «Челси» Эмма Хейз.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Карло Анчелотти
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