Карло Анчелотти признан лучшим тренером по итогам сезона-2023/24

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал обладателем трофея имени Йохана Кройфа по итогам сезона-2023/24.

Награду вручают лучшему тренеру по итогам года. Анчелотти был объявлен победителем во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже в театре «Шатле».

Анчелотти и другие представители «Реала» не приехали на церемонию награждения.

В сезоне-2023/24 Анчелотти выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Помимо Анчелотти, на награду претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

У женщин лучшим тренером года была признана главный тренер «Челси» Эмма Хейз.