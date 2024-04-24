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Сегодня, 10:12

Карлос Тевес был госпитализирован

Виктория Кравченко
Карлос Тевес.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес госпитализирован из-за болей в груди. Экс-игрок в ближайшее время пройдет обследование. Аргентинец обратился за помощью этой ночью и на данный момент находится в больнице.

Тевес тренирует «Индепендьенте». Именно клуб сообщил о госпитализации специалиста, добавив, что первоначальные результаты обследования были удовлетворительными.

Тевес пока не комментировал произошедшее.

Будучи игроком, он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Нападающий является трехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Италии.

Карлос Тевес
Сборная Аргентины по футболу
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