«Кармиотисса» Кержакова в меньшинстве проиграла «Омонии», пропустив на 90+2-й минуте

«Кармиотисса», главным тренером которой является Александр Кержаков, проиграла «Омонии» на своем поле в матче 26-го тура чемпионата Кипра — 1:2.

Полузащитник хозяев Николаос Кальтсас забил первый гол встречи на 63-й минуте. На 77-й минуте форвард гостей Карим Ансарифард сравнял счет, а семь минут спустя защитник «Кармиотиссы» Антонио Мичо получил красную карточку. На 90+2-й минуте хавбек «Омонии» Эктор Юсте забил и принес своей команде победу.

«Кармиотисса» потерпела второе поражение подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 27 очками. «Омония» идет на пятой строчке с 41 очком.