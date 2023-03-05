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Сегодня, 20:11

«Кармиотисса» Кержакова в меньшинстве проиграла «Омонии», пропустив на 90+2-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Кармиотисса», главным тренером которой является Александр Кержаков, проиграла «Омонии» на своем поле в матче 26-го тура чемпионата Кипра — 1:2.

Полузащитник хозяев Николаос Кальтсас забил первый гол встречи на 63-й минуте. На 77-й минуте форвард гостей Карим Ансарифард сравнял счет, а семь минут спустя защитник «Кармиотиссы» Антонио Мичо получил красную карточку. На 90+2-й минуте хавбек «Омонии» Эктор Юсте забил и принес своей команде победу.

«Кармиотисса» потерпела второе поражение подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 27 очками. «Омония» идет на пятой строчке с 41 очком.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
ФК Омония
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