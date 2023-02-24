«Кармиотисса» потерпела первое поражение в чемпионате Кипра под руководством Кержакова

Команда «Кармиотисса» на выезде проиграла «Доксе» в матче 25-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:3.

Команда потерпела первое поражение под руководством российского главного тренера Александра Кержакова.

Кержаков официально возглавил команду 8 февраля, с тех пор «Кармиотисса» одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.