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Зарубежные

Сегодня, 21:56

«Кармиотисса» потерпела первое поражение в чемпионате Кипра под руководством Кержакова

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото ФК «Кармиотисса»
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Команда «Кармиотисса» на выезде проиграла «Доксе» в матче 25-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:3.

Команда потерпела первое поражение под руководством российского главного тренера Александра Кержакова.

Кержаков официально возглавил команду 8 февраля, с тех пор «Кармиотисса» одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
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