«Кармиотисса» потерпела первое поражение в чемпионате Кипра под руководством Кержакова

Сегодня, 21:56
Команда «Кармиотисса» на выезде проиграла «Доксе» в матче 25-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:3.
Команда потерпела первое поражение под руководством российского главного тренера Александра Кержакова.
Кержаков официально возглавил команду 8 февраля, с тех пор «Кармиотисса» одержала одну победу и один раз сыграла вничью.
Команда занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.
SuperDennis
Что-то Сашка пока не блещет со своей новой командой. Надо уговорить руководство российского газового гиганта стать спонсором и клуб засверкает новыми красками!!!
24.02.2023
Andre_Saratov
Победа, ничья, поражение. Пока по нисходящей.
24.02.2023