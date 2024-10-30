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Сегодня, 19:25

Карпин пошутил, что знание португальского языка поможет Юрану тренировать «Спортинг»

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокоментировал слова Сергея Юрана о готовности возглавить лиссабонский «Спортинг».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер португальского клуба Рубен Аморим переходит на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

«Юран мог бы возглавить «Спортинг». Он знает португальский язык, поэтому да», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Юран в качестве игрока выступал за такие португальские команды, как «Бенфика» (1991-1994) и «Порту» (1994-1995). Как тренер он наиболее известен по работе с «Химками», «СКА-Хабаровском» и «Пари НН».

Рубен Аморим возглавит &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Что надо знать о новом тренере «МЮ». Аморим получал респект от Криштиану и круто развивает игроков

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сергей Юран
ФК Спортинг (Лиссабон)

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