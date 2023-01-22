«Жил Висенте» обыграл «Каса Пиу», Крицюк пропустил один мяч

22 января, 23:02
«Жил Висенте» в матче 17-го тура чемпионата Португалии обыграл «Каса Пиу» со счетом 3:1.
На гол Рафаэля Мартинса гости ответили дублем Франа Наварро и голом Витора Карвалью. Вратарь «Эил Висенте» Станислав Крицюк провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.
После этого матча «Жил Висенте» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Каса Пиа» с 27 очками — на пятой строчке.
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Основные источники исследования