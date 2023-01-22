«Жил Висенте» обыграл «Каса Пиу», Крицюк пропустил один мяч

«Жил Висенте» в матче 17-го тура чемпионата Португалии обыграл «Каса Пиу» со счетом 3:1.

На гол Рафаэля Мартинса гости ответили дублем Франа Наварро и голом Витора Карвалью. Вратарь «Эил Висенте» Станислав Крицюк провел на поле весь матч и заработал желтую карточку.

После этого матча «Жил Висенте» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Каса Пиа» с 27 очками — на пятой строчке.