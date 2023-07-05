«Каспий» выплатит свыше 8 миллионов тенге экс-футболисту «Зенита» Крапухину в качестве подъемных денег

Стала известна заработная плата российского нападающего Станислава Крапухина в актауском «Каспии», сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, в месяц 25-летний футболист зарабатывал 3 476 320 тенге с учетом налоговых отчислений. Также в трудовом договоре Крапухина существует пункт, согласно которому до 30 ноября этого года клуб должен выплатить ему 8 690 800 тенге (примерно 1 580 000 рублей) в качестве компенсации за подписание договора (подъемные).

На этой неделе Крапухин покинул «Каспий». В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 10 матчей в КПЛ и не отметился результативными действиями.

Крапухин также выступал за «Зенит», «Томь», «Новосибирск», «Ригу» и «Ауду».