Катарский «Аль-Садд» предложил Модричу контракт на два года

Катарский «Аль-Садд» предложил полузащитнику «Реала» Луке Модричу контракт.

Журналист Marca Рамон Альварес де Мон сообщает, что хорвату предложили контракт на два года с зарплатой 80 миллионов евро, еще 20 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Утверждается, что 37-летний Модрич думает об этой возможности.

Другой журналист Ромайн Молина сообщает, что предложение «Аль-Садда» примечательно тем, что включает в себя пункт о переходе Модрича на тренерскую должность сразу после завершения игровой карьеры.

Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.

В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами.