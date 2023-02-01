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Сегодня, 19:37

Кавазашвили: «Кто такой Кокорин, который сидит на Кипре и учит молодежь? Его высказывание — это абсурд»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о воспитании молодых футболистов.

«Молодые футболисты, как и все дети, воспитываются в семье, дальше — в футбольной школе. Но там работают молодые люди за 20 или 30 тысяч рублей — разве это качественно? Нам надо составить десятилетнюю программу по спорту, которая могла бы помогать воспитывать игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Также он прокомментировал высказывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин сказал глупость, что мужчина, который не сидел, — не мужчина. Журналисты должны осудить его, а не узнавать наше мнение. Стрельцов незаслуженно посидел в тюрьме, а не как Кокорин и Мамаев. К Эдуарду относились уважительно, все за него беспокоились. Когда он вернулся в Москву, был сгорбленным, но его физические данные помогли ему продолжить играть. Это единичный случай. А кто такой Кокорин, который сидит на Кипре и учит молодежь: «Ребята, у вас все впереди, идите совершите преступление и будете знаменитым». Это абсурд», — добавил специалист.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-kokorin-skazal-ahineyu-molody-e-ne-uvazhayut-starshih-mogut-poslat-roditelej-na-tri-bukvy/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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16%

1.81
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ПСЖ

П2

32%

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21%

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Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Анзор Кавазашвили
2
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