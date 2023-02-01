Кавазашвили: «Кто такой Кокорин, который сидит на Кипре и учит молодежь? Его высказывание — это абсурд»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о воспитании молодых футболистов.

«Молодые футболисты, как и все дети, воспитываются в семье, дальше — в футбольной школе. Но там работают молодые люди за 20 или 30 тысяч рублей — разве это качественно? Нам надо составить десятилетнюю программу по спорту, которая могла бы помогать воспитывать игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Также он прокомментировал высказывание нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин сказал глупость, что мужчина, который не сидел, — не мужчина. Журналисты должны осудить его, а не узнавать наше мнение. Стрельцов незаслуженно посидел в тюрьме, а не как Кокорин и Мамаев. К Эдуарду относились уважительно, все за него беспокоились. Когда он вернулся в Москву, был сгорбленным, но его физические данные помогли ему продолжить играть. Это единичный случай. А кто такой Кокорин, который сидит на Кипре и учит молодежь: «Ребята, у вас все впереди, идите совершите преступление и будете знаменитым». Это абсурд», — добавил специалист.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.