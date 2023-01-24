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Зарубежные

Сегодня, 18:33

Кавазашвили считает, что Дзюбе нужно продолжить карьеру на Кипре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

«Непонятно, почему Дзюба до сих пор без клуба. Значит, что-то есть, а мы чего-то не знаем. Ему нужно задуматься. Дзюба — классный футболист, в этом нет сомнений. В РПЛ он был лучшим нападающим, играл четко, ярко. Жаль, что сейчас он не играет. Может, ему попробовать себя на Кипре — это был бы хороший вариант. Там он с удовольствием покажет себя и, самое главное, будет забивать голы», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-dzyube-nuzhno-ehat-na-kipr-tam-on-budet-zabivat-goly/
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
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