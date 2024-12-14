Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:20

Кавазашвили считает, что избранный президентом Грузии экс-футболист Кавелашвили улучшит отношения с Россией

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на избрание президентом Грузии бывшего футболиста владикавказского «Спартака-Алании» Михаила Кавелашвили.

«Избранный президентом Грузии бывший футболист Кавелашвили улучшит отношения с великой Россией. Это первые шаги для сближения и тесного контакта двух православных народов. Президентом Грузии является бывший футболист, мэром Тбилиси является бывший футболист. То, что футболисты становятся во главе государства, говорит о том, что интеллектуальные способности футболистов находятся на высоком уровне», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Газзаева.

Источник: РБ Спорт
3
Анзор Кавазашвили
Футбол
Читайте также
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
В Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионерки более 34 млн рублей
В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й пенсии на день рождения
Президентом Грузии избран Кавелашвили
Сегодня
Вчера
Неделя