Кавазашвили считает, что избранный президентом Грузии экс-футболист Кавелашвили улучшит отношения с Россией

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на избрание президентом Грузии бывшего футболиста владикавказского «Спартака-Алании» Михаила Кавелашвили.

«Избранный президентом Грузии бывший футболист Кавелашвили улучшит отношения с великой Россией. Это первые шаги для сближения и тесного контакта двух православных народов. Президентом Грузии является бывший футболист, мэром Тбилиси является бывший футболист. То, что футболисты становятся во главе государства, говорит о том, что интеллектуальные способности футболистов находятся на высоком уровне», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Газзаева.