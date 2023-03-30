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Сегодня, 17:58

Кавазашвили сожалеет Кокорину: «Не сумели парня воспитать и упустили его»

Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о видео форварда «Ариса» Александра Кокорина, на которой он в футболке из зала суда.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

«Кокорина не понимаю уже давно. Особенно после того, когда он заявил, что тот кто не сидел, он не человек. Его бурная молодая жизнь — сумасшествие. Ему очень многие подражали. Когда мы увидели, что у нас такой талант растет, мы были счастливы и думали, что из него получится классный форвард, который будет приносить радость нашей стране. Мы, футболисты, не влезаем в их личную жизнь. Для нас было страшным откровением, когда мы узнали, что сотворили они с Мамаевым. Я очень сожалею, потому что действительно талантливый мальчик закончил так плохо.

Что он хотел сказать этим постом? Могу сказать, что он подписался таким громким словом с издевкой над своей судьбой. Я ему сочувствую. Мне очень жаль. Парень очень симпатичный, приятный. Не сумели парня воспитать и упустили его. Деньги его толкнули на такие действия, которые его не красят. Может, он свою вторую половину жизни начнет по-другому и станет заметным человеком в обществе", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На старте нынешнего сезона нападающий перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Арис». За кипрский клуб 32-летний Кокорин провел 23 матча, забил 11 голов и отметился 5 результативными передачами.

Александр Кокорин
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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