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Сегодня, 15:58

Кавазашвили заявил, что Тедеско оказали доверие в сборной Бельгии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско короткое время поскакал в России по бровкам, и после уехал в «Лейпциг», а сейчас доскакал и до сборной. «Спартак» — трамплин, все экс-тренеры команды хорошо устроились. Теперь мы видим, что Тедеско возглавил национальную сборную. Ему оказали огромное доверие. Он прошел через «Спартак» и потом уже в Германии дал результат. Посмотрим, как у него получится в сборной Бельгии. Это уже проблемы их федерации», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Срок контракта 37-летнего специалиста рассчитан до окончания ближайшего чемпионата Европы — до 31 июля 2024 года. Последним местом работы Доменико Тедеско был немецкий «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Ранее немецкий тренер работал в «Спартаке» — с 2019 по 2021 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-tedesko-posle-spartaka-doskakal-do-sbornoj-bel-gii-emu-okazali-ogromnoe-doverie/
Анзор Кавазашвили
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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