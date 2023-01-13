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Сегодня, 12:54

Казахстанский функционер Владимир Нидергаус вернется в «Тобол»

Мария Гусева
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Футбольный функционер Владимир Нидергаус будет работать в костанайском «Тоболе», сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, специалист будет занимать должность спортивного директора «Тобола».

Нидергаус уже работал в костанайском клубе с 2017 по 2019 год. Сначала он занимал должность спортивного директора, а затем — технического.

Последним местом работы 55-летнего Нидергауса был солигорский «Шахтер», где он занимал пост спортивного директора. Ранее он работал в волгоградском «Роторе», карагандинском «Шахтере» и «Локомотиве» из Астаны.

Источник: Metaratings.kz
Владимир Нидергаус
Футбол
ФК Тобол
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