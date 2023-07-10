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Сегодня, 10:47

Каземиро: «Те, кто любит футбол, не могут не любить Месси»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Он создал эпоху, этого нельзя отрицать, — цитирует журналист Альфредо Педулла Каземиро. — Он всегда был особенным соперником, когда я играл против «Барсы» или против Аргентины. Убежать было невозможно. Те, кто любит футбол, не могут не любить Месси. Он достоин восхищения».

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре. Это мировое первенство стало пятым для 36-летнего футболиста, что является повторением рекорда. Также Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира (26).

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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