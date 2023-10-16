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Сегодня, 10:15

Кержаков готов работать на Кипре, несмотря на кидалово в «Кармиотиссе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» допустил, что еще будет работать на Кипре, несмотря на кидалово в клубе «Кармиотисса».

— Допускаете, что после всего, через что там прошли, еще будете на Кипре работать?

— А почему нет? Есть очень амбициозные команды, с хорошей инфраструктурой, традициями. «Арис», «Пафос» — с русскоязычными президентами. Не надо забывать АПОЭЛ, «Аполлон». Неправильно переносить впечатления от «Кармиотиссы» на всю лигу.

— После вашего интервью с рассказом о том, как владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин и Ко вас кинули на 6 тысяч евро, попросив подписать бумагу об отсутствии претензий, но так и не отдав деньги, совесть у него не взыграла? Не вернул?

— Нет. Никаких контактов у нас больше, конечно, не было.

— Вы где-нибудь подобное в футболе видели?

— Там, где я играл, такого не было. Но вполне вероятно, что в 90-е что-то подобное и происходило. Но ворошить эту историю мне уже не хочется — тот этап для меня пройден. Свои уроки из него я извлек.

— Следите сейчас за ними?

— Нет.

— Мне просто интересно, какой тренер может туда пойти после такой истории?

— Там остался помощник, которого привели за пару недель до моего увольнения. Его взял спортивный директор, который раньше с ним работал в Румынии. Тогда я не догадывался, к чему все идет. Потом уже понял.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Футбол
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