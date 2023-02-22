0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:19

Кержаков хочет видеть в «Кармиотиссе» российских игроков

Алина Савинова
Telegram Дзен

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал, что новый главный тренер клуба Александр Кержаков хочет видеть в команде российских игроков.

«Кержаков — настоящий джентльмен. У этого специалиста большое и многообещающее будущее. С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе. Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчет потенциальных трансферов «Кармиотиссы». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне. Конкретных имен и наши потенциальные трансферы пока говорить не буду, еще только февраль. Пока все наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», — приводит Sport24 слова представителя клуба.

8 февраля пресс-служба «Кармиотиссы» объявила о назначении россиянина Кержакова на пост главного тренера команды. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Кипра, имея в активе 27 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-22-kerzhakov-khochet-videt-v-karmiotisse-rossiyskikh-futbolistov
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марсело может продолжить карьеру в «Аль-Насре»