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Сегодня, 15:38

Кержаков назвал способных играть в РПЛ футболистов сербского «Спартака»

Виктория Кравченко
Александр Кержаков (справа).
Фото ФК «Спартак» (Субботица)
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Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков назвал футболистов своей команды, которые смогли бы выступать в РПЛ.

«На мой взгляд, таких на момент двое — Алекса Джурасович, 20-летний опорный полузащитник, и уже упомянутый Юг Станоев. Они уже готовы. Остальные — пока не уверен», — рассказал Кержаков обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.

В июне 2023 года специалист возглавил «Спартак» из Суботицы, выступающий в высшем дивизионе Сербии. Контракт с 40-летним специалистом подписан по схеме «1+1».

Полностью интервью Кержакова читайте на сайте «СЭ»

Александр Кержаков
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