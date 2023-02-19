Кержаков признался, что ему было непривычно говорить на английском языке в «Кармиотиссе»

Главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков поделился впечатлениями от работы в кипрском клубе.

«Впечатления положительные, все хорошо, работаем в привычном режиме, для меня в первую очередь. Ребята тоже будут потихоньку привыкать, в бытовом плане тоже никаких проблем нет. Конечно, было немного непривычно общаться на иностранном языке, на английском, потому что это мой первый такой опыт. Будучи игроком, когда я был в зарубежных командах, необязательно было столько говорить. Здесь же ты постоянно говоришь, постоянно объясняешь, постоянно пытаешься донести свои мысли.

Сейчас, конечно, привыкаю, были первая установка, первые слова перед игрой, в перерыве, после матча, первая пресс-конференция. Это все было по-новому, ко всему нужно было привыкать, но проблем с этим никаких не возникает», — приводит ТАСС слова Кержакова.

8 февраля пресс-служба «Кармиотиссы» объявила о назначении россиянина Кержакова на пост главного тренера команды.