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Сегодня, 14:05

Кержаков: «Атмосфера, которая была в «Кармиотиссе», смущала меня с самого начала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Александр Кержаков прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Кармиотисса».

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить. В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба.

40-летний россиянин возглавил клуб 8 февраля. Под его руководством команда одержала две победы в 7 матчах.

Источник: https://www.sports.ru/football/1115029847-kerzhakov-ob-uxode-iz-karmiotissy-v-klube-slozhilas-sovershenno-neprof.html
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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