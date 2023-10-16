Кержаков рассказал, как получил работу в «Спартаке»: «После Кипра узнавал о клубе намного тщательнее»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как получил работу в сербской команде.

— Я был без работы. Мне позвонил Йован Танасьевич, с которым мы играли в «Динамо», а потом много раз пересекались на сборах, когда он закончил карьеру. Сказал, что есть предметный интерес из Сербии — со мной хочет переговорить президент «Спартака» из Суботицы. Мы несколько раз пообщались с ним по телефону, обсудили все нюансы, проговорили условия.

— После того, как вы обожглись на Кипре, теперь разбирались намного тщательнее — что за клуб, кто его возглавляет, какая инфраструктура?

— Да. Насколько это возможно, конечно. Собирал информацию у знакомых сербов, с которыми играл, и у других людей. Но и подход к предложению сотрудничества был совсем другим, чем в «Кармиотиссе». Я подробно общался с президентом клуба, и мы услышали друг друга.