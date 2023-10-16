Кержаков — о ситуации с деньгами в сербском «Спартаке»: «Благодаря продаже футболиста финансовый вопрос на сезон закрыт»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с деньгами в сербском клубе.

— Главное — зарплату в отличие от Кипра платят вовремя?

— Сейчас продали футболиста (форварда Срджана Хрстича в шведский «Хекен» за 1,6 миллиона евро. — Прим. И.Р.), и благодаря этой сделке финансовый вопрос на сезон закрыт. По бюджету наш клуб где-то во второй половине таблицы. Политика «Спартака» до моего прихода заключалась в выгодной продаже футболистов. Для них было важно в первую очередь показать себя. Я обозначил и другие приоритеты.