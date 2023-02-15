0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:30

Кураньи: «Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что российский форвард «Ариса» Александр Кокорин еще не сказал свое слово в европейском футболе.

«Я думаю, что сейчас Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово. Наверное, возвращаться в Россию пока рано, так как Саша еще может поиграть в Европе. Но РПЛ — тоже отличная возможность для него в будущем. Уверен, Кокорин будет востребован в клубах чемпионата России еще долгое время», — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kevin-kuran-i-kokorin-eshhe-ne-skazal-svoe-slovo-v-evrope-emu-rano-vozvrashhat-sya-v-rpl/
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Кармиотиссе» считают, что Кержаков привнес позитивный настрой в команду