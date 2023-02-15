Кураньи: «Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что российский форвард «Ариса» Александр Кокорин еще не сказал свое слово в европейском футболе.

«Я думаю, что сейчас Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово. Наверное, возвращаться в Россию пока рано, так как Саша еще может поиграть в Европе. Но РПЛ — тоже отличная возможность для него в будущем. Уверен, Кокорин будет востребован в клубах чемпионата России еще долгое время», — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.