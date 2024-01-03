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Сегодня, 12:48

Ким Мин Джэ поделился мнением о звании футболиста года в Корее

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ прокомментировал признание его лучшим футболистом 2023 года в Южной Корее.

27-летний игрок опередил в голосовании нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Ранее тот 4 раза подряд становился обладателем данной награды.

«Думаю, это был самый особенный год в моей жизни. Не уверен, что добьюсь чего-то более почетного, чем это. Но я не должен останавливаться — мне нужно работать, чтобы становиться лучше. Но да, это был лучший год для меня», — цитирует игрока корейская футбольная ассоциация.

В 2023 году Ким Мин Джэ выиграл чемпионат Италии с «Наполи» и занял 22-е место в голосовании за «Золотой мяч».

Ким Мин Джэ
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