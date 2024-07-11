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Сегодня, 19:45

Клопп отказался возглавить сборную США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отклонил предложение возглавить сборную США, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 57-летний специалист сообщил, что хочет отдохнуть от тренерской деятельности.

Сборная США заняла третье место в групповом турнире Кубка Америки-2024, не сумев выйти в плей-офф турнира. Сейчас команду тренирует Грегг Берхальтер. В 2026 году США будет одной из стран — хозяек чемпионата мира.

Клопп летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. До этого немецкий тренер работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

Футбол
Сборная США по футболу
Юрген Клопп
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