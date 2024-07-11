Клопп отказался возглавить сборную США

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отклонил предложение возглавить сборную США, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 57-летний специалист сообщил, что хочет отдохнуть от тренерской деятельности.

Сборная США заняла третье место в групповом турнире Кубка Америки-2024, не сумев выйти в плей-офф турнира. Сейчас команду тренирует Грегг Берхальтер. В 2026 году США будет одной из стран — хозяек чемпионата мира.

Клопп летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. До этого немецкий тренер работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».