Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:00

Клозе может возглавить «Цюрих» в следующем сезоне

Telegram Дзен

Швейцарский «Цюрих» рассматривает назначение Мирослава Клозе на пост главного тренера в следующем сезоне, сообщает Blick.

Нынешний тренер «Цюриха» Джорджио Контини еще в феврале объявил, что хочет покинуть клуб. Специалист недоволен тем, как выстроена работа в руководстве, однако он мог остаться, если бы поменялся спортивный курс.

Теперь сам клуб решил, что Контини не будет продолжать работу в клубе по окончании сезона. Как сообщают швейцарские СМИ, он был проинформирован об этом решении в прошлую пятницу.

«Цюрих» уже связался с Клозе. В текущий момент стороны находятся в обсуждении и к началу нового сезона планируют уладить все вопросы по трудоустройству.

В марте этого года Клозе уволили из «Альтаха». Работа в Австрии стала для чемпиона мира 2014 года первым опытом самостоятельной работы главным тренером. Он возглавлял клуб с лета прошлого года.

Мирослав Клозе
Футбол
ФК Цюрих
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Аль-Иттифак» считает, что Месси будет играть в Саудовской Аравии

Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции