Клуб МЛС был готов предложить Роналду условия не хуже, чем в «Аль-Насре»

Нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду интересовались ряд клубов МЛС до того, как он перешел в «Аль-Наср», сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман.

По данным источника, «Канзас Сити» вел переговоры с агентами футболиста. Условия клуба были примерно такими же, на которые форвард согласился в «Аль-Насре».

Ранее «Аль-Наср» объявил о переходе 37-летнего португальца. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

Роналду является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский клуб после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.