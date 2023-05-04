Клубы Саудовской Аравии хотят купить Модрича, Месси и Бензема

В лиге Саудовской Аравии планируют развернуть масштабную трансферную компанию летом, сообщает Footmercato.

По информации издания, Правительство Саудовской Аравии планирует сделать серьезные инвестиции чемпионат. Руководство страны хочет, чтобы у каждого из четырех топ-клубов лиги была своя суперзвезда.

В усилении нуждаются «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

«Аль-Хиляль» хочет приобрести аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Клуб готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

«Аль-Ахли» нацелился на подписание полузащитника «Реала» Луки Модрича. Ранее сообщалось, что хорват не заинтересован в переходе и в скором времени продлит контракт с «Реалом».

Форвард «Реала» Карим Бензема может перейти в «Аль-Иттихад». По информации издания, француз уже обсудил условия контракта с руководством саудовской команды.