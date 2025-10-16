Клюйверт ушел с поста главного тренера сборной Индонезии

Голландец Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии, сообщила Футбольная ассоциация Индонезии.

Контракт с 49-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию. Клюйверт занял эту должность 8 января этого года и проработал чуть больше девяти месяцев.

11 октября в квалификационном этапе отбора на ЧМ-2026 сборная Индонезии проиграла сборной Ирака (0:1), потеряв шансы попасть на турнир, который летом следующего года пройдет в США, Мексике и Канаде.

Клюйверт работал помощником сборных Нидерландов и Камеруна, руководил клубами АЗ и НЕК, возглавлял молодежные команды «Твенте» и «Аякса», тренировал сборную Кюрасао и турецкий «Адана Демирспор». Он также занимал руководящие посты в «ПСЖ» и «Барселоне».