16 октября, 11:02

Клюйверт ушел с поста главного тренера сборной Индонезии

Голландец Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии, сообщила Футбольная ассоциация Индонезии.

Контракт с 49-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию. Клюйверт занял эту должность 8 января этого года и проработал чуть больше девяти месяцев.

11 октября в квалификационном этапе отбора на ЧМ-2026 сборная Индонезии проиграла сборной Ирака (0:1), потеряв шансы попасть на турнир, который летом следующего года пройдет в США, Мексике и Канаде.

Клюйверт работал помощником сборных Нидерландов и Камеруна, руководил клубами АЗ и НЕК, возглавлял молодежные команды «Твенте» и «Аякса», тренировал сборную Кюрасао и турецкий «Адана Демирспор». Он также занимал руководящие посты в «ПСЖ» и «Барселоне».

6

  • Москвич1985

    И голландцев не было. Так что, пригласив Клюйверта, можно сразу убить двух зайцев)

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да как-то он вообще в качестве тренера пока нигде себя толком не проявил

    17.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Помню как он кажется в финале ЛЧ за Барселону забил гол, и комментатор говорит, это 18тилетний Патрик Клюиверт, запомните его, у этого мальчика большое будущее. И вот ему уже 49, он давным давно закончил с футболом. Аж страшно становится, когда понимаешь, как летит время, и что осталось по сути совсем не много.

    16.10.2025

  • Millwall82

    куда его занесло однако, полностью нефутбольная страна, уровня Вьетконга примерно. Несмотря на огромную численность населения. Что поделать - Азия.

    16.10.2025

  • Степочкин

    Гл. тренером в Спартак. Почему? Да потому что Спартак любит разнообразие. Нужно попробовать разные варианты. Негров еще не было у руля.

    16.10.2025

  • SportVIPs14

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Патрик Клюйверт
    Сборная Индонезии по футболу
