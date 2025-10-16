Клюйверт ушел с поста главного тренера сборной Индонезии

16 октября, 11:02
Голландец Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии, сообщила Футбольная ассоциация Индонезии.
Контракт с 49-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию. Клюйверт занял эту должность 8 января этого года и проработал чуть больше девяти месяцев.
11 октября в квалификационном этапе отбора на ЧМ-2026 сборная Индонезии проиграла сборной Ирака (0:1), потеряв шансы попасть на турнир, который летом следующего года пройдет в США, Мексике и Канаде.
Клюйверт работал помощником сборных Нидерландов и Камеруна, руководил клубами АЗ и НЕК, возглавлял молодежные команды «Твенте» и «Аякса», тренировал сборную Кюрасао и турецкий «Адана Демирспор». Он также занимал руководящие посты в «ПСЖ» и «Барселоне».
Москвич1985
И голландцев не было. Так что, пригласив Клюйверта, можно сразу убить двух зайцев)
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
Да как-то он вообще в качестве тренера пока нигде себя толком не проявил
17.10.2025
Кариока_двойка.
Помню как он кажется в финале ЛЧ за Барселону забил гол, и комментатор говорит, это 18тилетний Патрик Клюиверт, запомните его, у этого мальчика большое будущее. И вот ему уже 49, он давным давно закончил с футболом. Аж страшно становится, когда понимаешь, как летит время, и что осталось по сути совсем не много.
16.10.2025
Millwall82
куда его занесло однако, полностью нефутбольная страна, уровня Вьетконга примерно. Несмотря на огромную численность населения. Что поделать - Азия.
16.10.2025
Степочкин
Гл. тренером в Спартак. Почему? Да потому что Спартак любит разнообразие. Нужно попробовать разные варианты. Негров еще не было у руля.
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025