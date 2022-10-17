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Сегодня, 17:13

Кокорин объяснил, почему ему не нравится новая жизнь на Кипре

Микеле Антонов

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему ему не нравится новая жизнь на Кипре.

«Есть супер простой контингент, которые: «Ой, ***... Ты что здесь забыл?» Как бы они не знают. Есть нормальные ребята, которых я знал до этого, много знакомых. Знаешь, недавно пришел вот парень, вот так вот снимает без палева. Я думаю: «Ну подойди, сфоткайся нормально, что ты делаешь?» Русских много, многие просто не понимают: «Что он здесь забыл? Что он здесь делает? Он же должен где-то там быть». Просто знают, что есть такой парень, и все. Популярность — это в начале было очень прикольно, необычно, а со временем это огромный минус, и я вообще не хотел чтобы он у меня присутствовал. Мне за всю мою карьеру она только мешала. Мне не нравится, одни минусы.

Я очень расстраиваюсь, когда я травмированный, у меня было много мелких травм подряд и я не понимал, что происходит с моим организмом. Впервые с этим столкнулся. Соответственно, когда ты не играешь и не получаешь удовольствие от любимого дела, то о каких соц сетях идет речь. Что мне вообще туда выкладывать? Да, в отпуске, иногда выкладываю что-то, когда я играю в футбол и получаю удовольствие, у меня хорошее настроение, а когда нет настроения да и еще со здоровьем какие-то проблемы, не до сетей», сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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1
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