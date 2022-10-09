Кокорин о втором голе за «Арис»: «Доволен, что провел весь матч на поле. Жаль, что проиграли»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал поражение от АЕКа (Ларнака) (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Кипра.

31-летний россиянин забил единственный гол своей команды.

— Как команда и ты лично оценили сегодняшнюю игру и результат?

— Очень расстроены, что проиграли, — приводит пресс-служба «Ариса» слова Кокорина.

— Кому адресовано сердечко — жест в направлении трибуны после гола?

— Моему сыну.

— Верно ли, что в случае с голом ты бил на точность?

— Да, верно.

— Как бы ты оценил рост своей готовности за эти полтора месяца в «Арисе»?

— Я сыграл сегодня первую полную официальную игру, провел на поле 90 минут. Я доволен. Но недоволен тем, что мы проиграли. Обидный матч. Мне кажется, играли хорошо. Две ошибки необязательные. Два гола. К сожалению, так бывает в футболе. Нужно работать больше.

— С чем связываешь, что у тебя много удачных передач, подыгрыша, но не так много акцентированных ударов по воротам?

— Где-то дело в позиции. Ищу свободные зоны, отыгрываюсь с партнерами. У нас были хорошие моменты. Не забили в 2-3 хороших эпизодах. Иногда так бывает. Если бы мы реализовали свои моменты, все было бы по-другому. Повторюсь, две ошибки — и имеем то, что имеем.

— На 67-й и 82-й минуте «Арис» произвел ряд замен, но ты остался на поле. Готов на все 90 минут?

— Если честно, нет. Понятно, что прессинговать не хватало сил. Но, как мне кажется, соперник полностью отдал нам инициативу на поле. Да, у АЕКа была игра на неделе. Мне казалось, что мы переигрываем соперника. Но мы не забили, а они забили.

— Твой рецепт — как забыть неудачный для команды матч?

— Выиграть следующий — и все. Впереди сильный соперник. Нужно побеждать и возвращаться обратно.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». Гол в ворота АЕКа стал для россиянина вторым в составе команды из Кипра.

«Арис» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, отставая от лидирующего «Пафоса» на 2 очка.