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Сегодня, 17:05

Кокорин — о поступке Денисова в «Динамо»: «Он там послал кого-то. Мы пострадали»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Российский форвард Александр Кокорин поделился мнением о бывшем игроке «Динамо» Игоре Денисове.

«Игорь — один из тех людей, которых я сильно люблю и уважаю из того поколения. Я рад, что он один из немногих, кто смог сохранить себя после карьеры. Гарик характерный, прямолинейный, но это разве ему не мешало? В «Динамо» закончил, потому что высказал свое недовольство. Правильно это было или нет — не знаю. Есть команда. Он там послал кого-то — и все, он не в команде. Мы пострадали. Он считает, что сделал правильно, я считаю, что нет. Он капитан команды. Я на него рассчитывал, чтобы он был в команде, мне легче с ним играть. Характер на поле бойцовский — да. Но в жизни могу сказать, что когда его начало нести по командам, ему это качество мешало. Безусловно, в своем поколении он топ, выиграл все. Но он мог добиться еще больше», — сказал Кокорин «СЭ».

Денисов выступал за московское «Динамо» с 2013 по 2017 год. В мае 2019 года он завершил спортивную карьеру, расторгнув контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию.

Александр Кокорин
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