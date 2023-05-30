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Сегодня, 12:41

Кокорин показал фото в постели с трофеями в стиле Месси

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин опубликовал у себя в соцсетях фотографию с двумя трофеями, завоеванными вместе с кипрской командой.

Форвард выложил снимок, на котором он лежит в кровати вместе с титулом чемпиона Кипра и наградой лучшему игроку сезона.

Аналогичный пост после победы на ЧМ-2022 выкладывал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

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Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за кипрскую команду во всех турнирах.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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