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Сегодня, 19:40

Кокорин рассказал, как прошла его адаптация в «Арисе»

Виктория Кравченко
Александр Кокорин.
Фото ФК &quot;Арис&quot;
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Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о своей адаптации в кипрском клубе «Арис».

«Для меня адаптация прошла очень быстро, потому что команда этому уделяет большое внимание. Когда мне нужна помощь, вся команда приходит. Я говорю по-русски каждый день, говорю по-русски с тренером. Когда я был в Италии, языковая проблема в раздевалке стояла острее. Погода хорошая, я могу хорошо играть, все идет хорошо», — рассказал футболист в интервью FootMercato.

Кокорин перешел в «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://www.footmercato.net/a397008723127900029-aleksandr-kokorin-il-y-avait-bien-des-discussions-avec-lom-malheureusement-ca-ne-sest-pas-fait
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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