Кокорин рассказал, как прошла его адаптация в «Арисе»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о своей адаптации в кипрском клубе «Арис».

«Для меня адаптация прошла очень быстро, потому что команда этому уделяет большое внимание. Когда мне нужна помощь, вся команда приходит. Я говорю по-русски каждый день, говорю по-русски с тренером. Когда я был в Италии, языковая проблема в раздевалке стояла острее. Погода хорошая, я могу хорошо играть, все идет хорошо », — рассказал футболист в интервью FootMercato.

Кокорин перешел в «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.