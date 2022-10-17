Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:43

Кокорин рассказал о планах после завершения карьеры

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине».

«У всех всегда такой стереотип, что спортивная часть карьеры — это как работа. Я не могу ее назвать работой, опираясь на все, что было раньше. Это любимое дело, хобби и спасибо господу, что я провел и провожу это время в любимом деле. Это часть моей жизни. Когда понимаешь, что карьера закончилась, то иди и занимайся чем тебе нравится. У меня есть к этому возможность. Я об этом особо не думаю. Когда я закончу, я чуть отдохну, пойму, что все, футбола нет. После этого я либо пойду куда-то учиться, либо начну чем-то заниматься», — рассказал Кокорин.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети

Кокорин заявил, что чемпионат Кипра почти как РПЛ